Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkili ile müşterilerden Yusuf Ş. ve Furkan B. arasında tartışma çıktı. Çağın, Yusuf Ş’den aldığı darbe ile hayatını kaybetti. Tutuklanan Yusuf S. hakkında 15 yıla, serbest bırakılan Furkan B. için de 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dün hâkim karşısına çıkan Yusuf Ş. “Ben sadece tokat attım” dedi. Mahkeme, tutuklu sanığa iyi hâlden beş yıl hapis cezası verdi. Ardından tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti. Furkan B. de beraat etti. İrem Demir İHA

