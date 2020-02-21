Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı.
Beyoğlu'nda iş yerinde patlama meydana geldi
21.02.2020 - 16:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Beyoğlu,
682997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682997.aspx
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