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Neşat Ertaş'ın türküsü gerçek oldu! Bir kentimize temmuzda kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta hava koşulları mevsim normallerinin altına düşerken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Temmuzda yağan kar, akıllara Neşet Ertaş’ın "Yazımı Kışa Çevirdin" türküsünü getirdi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas’ta, özellikle gece saatlerinde hissedilen soğuk hava, yüksek rakımlı bölgelerde yağan yağmurun yenini kar yağışına bırakasına neden oldu. Merkeze bağlı Hayırbey köyünde etkili olan kar yağışı cep telefonuyla görüntülendi.

Neşat Ertaş'ın türküsü gerçek oldu! Bir kentimize temmuzda kar yağdı - 1. Resim

AKILLARA NEŞAT ERTAŞ'IN TÜRKÜSÜ GELDİ 

Gürsel Karasülük, çektiği görüntüleri sosyal medya sayfalarında paylaştı. Sivas'ta etkili olan temmuz karı akıllara Neşet Ertaş’ın "Yazımı Kışa Çevirdin" türküsünü geldi.

Neşat Ertaş'ın türküsü gerçek oldu! Bir kentimize temmuzda kar yağdı - 2. Resim

"BEKLEMİYORDUK"

Gürsel Karasülük, Temmuz ayında kar beklemediklerini belirtip, "Kar yağdı bizde şaşırdık tabi. Hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik çok şaşırdık. Sonra hava bayağı soğuyunca kar çoğaldı millet hep eline telefon aldı yoğunlaştı çekti ilk defa böyle bir şey başımıza geldi" dedi.

Neşat Ertaş'ın türküsü gerçek oldu! Bir kentimize temmuzda kar yağdı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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