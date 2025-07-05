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Ülke geneli sıcaktan yanarken, orası bembeyaz oldu! Yaz ortasında serinletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum ve ilçelerinde sağanak yağış, dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor. Karayazı ilçesinde öğle saatlerinden itibaren dolu yağışı yaşandı. Yaz ortasında bembeyaz olan sokaklar ise şaşırttı.

Erzurum ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Karayazı ilçesinde öğle saatlerinden itibaren dolu yağışı yaşandı.

Ülke geneli sıcaktan yanarken, orası bembeyaz oldu! Yaz ortasında serinletti - 1. Resim

TEMMUZ ORTASINDA BEYAZA BÜRÜNDÜ

İlçe merkezinin beyaza büründüğü Karayazı’da hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Erzurum’un kuzey ve doğu kesimleri ile Ardahan ve çevresinde sağanak yağışın etkili olacağı, ani sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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