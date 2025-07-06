Beşiktaşlı iguana Ökkeş, Yozgat’ta fenomen oldu!

Yozgat’ın Bahadın beldesinde bir kafenin maskotu haline gelen iguana Ökkeş, hem çay servisine eşlik ediyor hem de Beşiktaş maçlarına gidiyor. İlginç görünümü ve sevecen tavırlarıyla halkın ilgi odağı haline gelen Ökkeş’i görmek için çevre il ve ilçelerden gelenler bile var.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı küçük bir beldede, sıradan bir kafenin sıra dışı bir misafiri var. Adı Ökkeş. 4 yaşında bir iguana. Çoğu kişi onun adını ilk kez duyduğunda şaşırıyor, bazıları ise görünce önce korkuyor. Ancak bu hayvan, Bahadın beldesindeki kafenin sadece maskotu değil; aynı zamanda fotoğraf çekilmek için gelenlerin gözdesi, çocukların sevgilisi ve hatta Beşiktaş maçlarının maskotu haline gelmiş durumda.

Kafenin işletmecisi Güner Öztürk’ün 1,5 yıl önce sahiplendiği Ökkeş, bugün sadece bir evcil hayvan olmanın çok ötesinde. Çay servisine eşlik ediyor, omuzda dolaşıyor, masalara çıkıyor ve zaman zaman İstanbul’a maçlara bile gidiyor. Sosyal yapısıyla dikkat çeken bu iguana, kısa sürede beldenin en tanınan canlısı haline gelirken, onu görmek için çevre köylerden gelenler bile var. Öztürk, "Beldemiz küçük ama Ökkeş’in şöhreti büyük" derken, kimileri için bu ilginç hikâye, kırsalda hayatın ne kadar renkli olabileceğinin de bir kanıtı.

BEŞİKTAŞLILARIN MASKOTU OLDU

Farklı hayvanlara karşı ilgisinin olduğunu ifade eden Öztürk, "İlginç hayvanları seviyorum. Yaklaşık 1,5 yıl önce Ökkeş'le yollarımız kesişti, şu an 4 yaşında. Çok sosyal bir hayvan ve inanılmaz bir etkileşim içerisinde. Halktan çok talep var, çok seviyorlar. Çocuklar geliyor, bayılıyorlar. Bazı insanlar korkuyor ama zararsız bir hayvan. Sadece tırnakları biraz uzun." diye konuştu.

Öztürk, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu ve Ökkeş'le maçlara da gittiğini belirterek, Beşiktaşlı taraftarların maskotu haline geldiğini kaydetti.

Ökkeş'in sağlığına önem verdiklerini dile getiren Öztürk, iguananın düzenli aralıklarla veteriner kontrolünden geçirildiğini söyledi.

"ÖKKEŞ İKİ SEFER MAÇA GİTTİ, BEN HİÇ GİTMEDİM"

Kafede garson olarak çalışan Barış Karaarslan da Ökkeş'in bakımıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Ökkeş'i çok sevdiklerini dile getiren Karaarslan, şunları kaydetti:

"Sık sık dışarıdan görmeye gelenler oluyor. İlk kez görenler bazen korkuyor ama Ökkeş çok sakin bir hayvan. Herhangi bir saldırganlığı yok. Genellikle otla besleniyor, omuzumdan hiç inmez. Çay, kahve servislerine bazen Ökkeş'le çıkıyorum. İlk başta tedirgin olanlar oluyor ama sonra omzuma alarak tanıtıyoruz. Bazen 'Maça giden iguana' diye anıyorlar. Ben 26 yaşındayım ve Beşiktaşlıyım ama Ökkeş iki kez Beşiktaş maçına gitti, ben hiç gidemedim. Kıskanıyor muyum? Evet, kıskanıyorum."

İstan

Kafeye gelen müşterilerden Yusuf Laleli ise Ökkeş'in ilginç bir hayvan olduğunu ve kafeye gelenlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.