Türkiye'de ama çoğu kişi bilmiyor! İki şehir arasında gizli kalmış sahil hazinesi: 18 km kumsal ve çam ormanları...

Karadeniz’in kalbinde, Samsun ile Sinop arasında yer alan Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahili, 18 kilometrelik kumsalı ve çam ormanlarıyla dikkat çekiyor. Doğal yapısı ve turizm potansiyeline rağmen, bölge hâlâ çok az kişi tarafından biliniyor.

Samsun ile Sinop arasında yer alan Alaçam ilçesi, barındırdığı doğal zenginliğe rağmen henüz geniş kitlelerce tanınmayan sahil alanlarıyla dikkat çekiyor. İlçeye bağlı Geyikkoşan sahili, yaklaşık 18 kilometre boyunca uzanan kesintisiz kumsalı, denizin hemen ardında yer alan çam ormanları ve kısa mesafedeki yaylasıyla öne çıkıyor.

Karadeniz kıyılarında nadir rastlanan bu doğal kombinasyon, bölgeye hem deniz hem doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel kazandırıyor. Alaçam Belediyesi, bu potansiyelin değerlendirilmesi için çeşitli projeler yürütürken, sahildeki mevcut sosyal tesislerin artırılması ve konaklama imkânlarının geliştirilmesi de gündemde. Ancak tüm bu çabalara rağmen Geyikkoşan, hâlâ yerel halk dışında çok az kişi tarafından biliniyor.

BELEDİYE DESTEK BEKLİYOR

Alaçam Belediyesi, Geyikkoşan'ı hem yerel halk hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler için cazip bir turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyor ve bu konuda özel girişimciler ve kamudan destek bekliyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 18 kilometre uzunluğundaki sahillerinin kumsaldan oluştuğunu söyledi.

Sahilde sosyal tesislerin olduğunu ve bu tesisleri çoğaltmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özdemir, "Sahilde Geyikkoşan Öğretmenevimiz var, bitişiğinde öğretmenevinin restoranı var. Bir arkasında belediyemize ait iş yerlerimiz mevcut. Alaçam Belediyesine ait konaklarımız mevcut, burada vatandaşlar ailelerle gelip kalabilmekte. Geyikkoşan sahili laf olsun diye değil gerçekten mavi ile yeşilin birleştiği bir mevki. Denizin hemen bitişiğinde çam ağaçlarının olduğu bir mesire alanımız bulunuyor. Yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir mesafede Kızlan Yaylası'na ulaşabiliyorsunuz. Geyikkoşan coğrafyasında, denizle yeşilin iç içe olduğu, kendinizi Antalya'daki gibi kumsalda buluyorsunuz." dedi.

"MAVİ BAYRAK PROJEMİZ VAR"

Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle sahil temizliklerini yaptıklarını aktaran Özdemir, "Bütün hemşehrilerimizi bu bölgeye bekliyoruz. Gerek yeşiliyle gerek kumuyla gerekse deniziyle keşfedilmeye müsait bir bölgemiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha güvenli bir şekilde insanların denize girebilmesi için burada projelerimiz devam edecek. Mavi bayrak projemiz var." ifadelerini kullandı.

Konaklama ihtiyacını karşılamak için de çalıştıklarını aktaran Özdemir şöyle devam etti:

"Bölgede insanların daha rahat konaklama yapabilecekleri, belediye ve özel iştikakçıların da girişimleriyle bir otel inşaat alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde Geyikkoşan bölgesinde insanların rahat bir şekilde konaklayabilecekleri ve belediyenin kontrolünde olan bir tesisi de bölgemize kazandırmaya hedefliyoruz."

"DENİZ TURİZMİ BURADA CİDDİ ANLAMDA KEŞFEDİLMEYE MÜSAİT"

Alaçam'da turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti: