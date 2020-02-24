Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

İstanbul’da yeni haftada hava bulutlu ve yağmurlu

İstanbul’da bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı; en düşük 4, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul önümüzdeki 5 günde hava tahminleri şu şekilde;

“24 Şubat Pazartesi hafif yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 13 derece. 25 Şubat Salı az bulutlu, en düşük 4, en yüksek 12 derece. 26 Şubat Çarşamba parçalı bulutlu, en düşük 7, en yüksek 17 derece. 27 Şubat Perşembe yağmurlu, en düşük 12, en yüksek 18 derece. 28 Şubat Cuma yağmurlu, en düşük 7, en yüksek 12 derece.”