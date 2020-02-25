Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için köylerde çadırlar kuruldu. Depremzedeler geçici olarak bu çadırlara yerleştirildi. Mağdurların yiyecek ve giyecek ihtiyaçları da giderildi. Yetkililer, bölgede kuzulama zamanı olduğu için hayvanlara da çadırlar kurmaya başladı. Bu arada İran’ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde dün 04.03’te 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. İranlı yetkililer 5,9’luk zelzelede 104 kişi yaralandığını, bunlardan 85’inin taburcu edildiğini açıkladı.