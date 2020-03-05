Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma şube müdürlüklerinde görevli polislere, AFAD uzmanları tarafından Ankara ve İstanbul’da afetle mücadele eğitimleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar yaklaşık bin 500 polise eğitim verilecek. Polisler, enkazda arama kurtarmanın yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler konusunda da bilgi alacak. Birimlerin deprem başta olmak üzere afetle mücadele çalışmalarında etkin mücadele yürüteceğini belirten Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünden Sorumlu Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ünveren “Personelimiz, Elâzığ’daki deprem üzerine hızla bölgeye ulaştı. Yirmi gün boyunca enkaz alanlarındaki kurtarma çalışmalarında güvenliğin sağlanması, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gibi görevleri yerine getirdiler” diye konuştu.