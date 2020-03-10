Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 7 Mart Cumartesi günü, Niksar Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü sınırları içerisinde alkollü bir mekanda meydana gelen olayda, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K. (49) isimli şahıs aldığı yumrukların etkisiyle yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan E.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. E.K. üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı, 2 kişinin de emniyet güçleri tarafından arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.