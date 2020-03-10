Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesinde meydana geldi. Dün gece geç saatlerde yaşanan olayda, Ülfet Şahan isimli 87 yaşındaki yaşlı adam belirlenemeyen bir nedenden ötürü 2 katın penceresindeki aşağı düştü. Yaşlı adamın parke taşı döşeli yola düştüğünü gören çevre sakinleri sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Şahan’ın cansız bedeni bölgeye gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.