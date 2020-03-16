Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Trafikte öndeki araç bir hata yapmışsa “Kesin kadın sürücü” sözünü çok sık duyarız. Doğal olarak bunu söyleyenler de hep erkek sürücüler. Ama “Sürücüsü kesin kadındır” dedikleri aracın yanından geçerken “Erkekmiş” dediklerini de duyarız ardından. Evet, toplumda kadın sürücülerin daha kötü araç kullandığına dair bir inanış var. Bunun en önemli sebebi de kadınların daha dikkatli araç kullanması, kurallara uymaya daha fazla özen göstermesi ve bir de toplum baskısı yüzünden sürüş yetenekleri konusunda şüpheci olması. Bir de kadınların çoğu yine annelik duygusuyla, başkalarının hakkına daha fazla özen gösteriyor.

Şu bir gerçek ki kadınlar erkeklerden daha dikkatli araç kullanıyor, bilinçli ve tedbirli davranıyor, diğer sürücünün trafikteki hakkını gasbetmekten özenle kaçınıyor. Bir dönüşte yoğunluk varken, metrelerce uzayan kuyruğun en önüne gidip, arkadaki yüzlerce insanın hakkını gasbetmeye kalkışan bir kadın sürücü görmeniz çok zordur, nadirdir.

Erkeklerin ise hemen hemen tamamı kendisini dünyanın en iyi sürücüsü olarak gördüğü için daha az dikkatli. Kural çiğnerken rahatsız olduğunda ise sebep sadece ‘ceza’ endişesi oluyor. Bu sebeple gerek maddi zarar, gerekse can kaybıyla sonuçlanan kazaların büyük çoğunluğu erkekler tarafından yapılıyor. Aşırı hız, makas atma, terk yöne girme hatalarında direksiyonda erkekler var.

KADIN VE ERKEK KAZALARI

Kaza sonuçları da kadın ve erkek tipi olarak ayrılabiliyor. Yüksek hızla yoldan çıkma, takla atma, yoldan çıkma gibi kazalar tipik erkek kazası. Kadınlarda ise park problemi malum. Bu nedenle virajda kaldırıma çıkma, park ederken diğer araca çıkma ise çoğunlukla kadınların kazaları olarak nitelendiriliyor.

YOLLARIN KRALİÇESİ

Trafikteki kadın oranı 2008’de tüm sürücülerin yüzde 17’sini oluştururken, bu oran 2019 yılında yüzde 30’a kadar çıktı. Türkiye’de yaklaşık 28 milyon sürücü var ve bunun yine yaklaşık 9 milyonu kadın. Yapılan araştırmalar kadın sürücülerin güvenlik tedbirlerinde erkeklerden daha titiz olduğunu da gösterdi. Insurethebox.com tarafından yapılan bir araştırmaya göre;

¥ Erkekler kadınlardan yüzde 46 daha fazla hız meyillisi. 17-25 yaş erkeklerde hız merakı yüzde 55’e yükseliyor.

¥ Erkekler, sigortayı pek umursamıyor. Aracına sigorta yaptırmayan erkek oranı, kadınların tam 3 katı.

¥ Erkeklerin yüzde 17’si, kadınların yüzde 13’ü araç kullanırken sigara içiyor.

¥ Kırmızı ışıkta geçen erkek oranı, kadınlardan yüzde 33 daha fazla.

¥ Erkek sürücülerin yüzde 50’si emniyet kemeri kullanmaya yatkın. Kadınlarda oran yüzde 80’e çıkıyor.

TRAFİKTE KADINLAR ÇOK DAHA SİNİRLİ

Trafik canavarı betimlemesi bile çok sinirli erkek görüntüleriyle yapılıyor. Yani erkeklerin trafikte daha öfkeli olduğunu zannederiz. Fakat İngiltere’de yapılan bir araştırma tam tersini göstermiş. Çünkü kadınlar korna çalınmasına, kural çiğnenmesine ve nasıl araç kullanacağının söylenmesine çok kızıyor.