Yüksekova’da aralıklı yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde aniden kar yağışı etkili oldu. Mart ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı