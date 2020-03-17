Yüksekova’da aralıklı yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde aniden kar yağışı etkili oldu. Mart ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı
Yüksekova'da kar yağışı
17.03.2020 - 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Etiketler : Hakkari,
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