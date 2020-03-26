Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu mahallesinde 26 yaşındaki H.M.'nin silahla kendini kafasından vurduğu öğrenildi. Silah sesini duyan yakınları tarafından ağır yaralı olarak bulunan H.M. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olan H.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.
Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı
26.03.2020 - 10:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de silahla kendini vuran bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu mahallesinde 26 yaşındaki H.M.'nin silahla kendini kafasından vurduğu öğrenildi. Silah sesini duyan yakınları tarafından ağır yaralı olarak bulunan H.M. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : silah,intihar,yaralı,
691137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691137.aspx
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