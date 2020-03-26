Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu mahallesinde 26 yaşındaki H.M.'nin silahla kendini kafasından vurduğu öğrenildi. Silah sesini duyan yakınları tarafından ağır yaralı olarak bulunan H.M. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan H.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.