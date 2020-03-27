Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. Avukat olduğu iddia edilen bir kişi oturduğu apartmanın önüne geldi. Otomobilini park etmeye çalışan kişi otomobilden inip apartmana girdi. Bir süre sonra binadan çıkan H.İ.K. isimli kişi, belediyenin kaldırım kenarına sabitleyerek koyduğu dubaların yanına yaklaşarak bıçakla dubaları kesti.



H.İ.K.’nin dubaları kestiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.