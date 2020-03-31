Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.
Trabzon'da 3 köy karantinaya alındı
31.03.2020 - 16:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 köyde koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulamasına gidildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzon,Hayrat,koronavirüs,covid-19,karantina,
692727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692727.aspx
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