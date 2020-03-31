Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.