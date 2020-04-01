Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sıcak Çermik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü M.S. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.