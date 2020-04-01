Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sıcak Çermik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü M.S. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
01.04.2020 - 17:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : otomobil,trafik kazası,şarampol,
693014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693014.aspx
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