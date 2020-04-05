Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Yedişehitler Mahallesi 107. Cadde üzerindeki bir apartta yalnız yaşayan Mehmet Özmen'den (55) haber alamayan komşuları, sabah saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, banyoda hareketsiz şekilde bulunan Mehmet Özmen'in öldüğü tespit edildi. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerin ardından ‘şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçen olayla ilgili tahkikat başlatılırken, Özmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Morgu’na sevk edildi.