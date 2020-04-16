Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılı ramazan kampanyasını “İyiliğe Dokun” sloganıyla gerçekleştirecek olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye ve yardımları, koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen Türkiye’nin 81 şehrindeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Ayrıca yardımların bir kısmı da Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlardaki muhtaç kimseler ve medreselerde eğitim gören ilim talebelerinin evlerine teslim edilecek. 2020 yılı için fitre bedeli 27 lira olarak belirlenirken içerisinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler 120 lira bağışta bulunabilecek.