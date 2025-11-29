Üç gün sürecek Kurultayın ilk gününde parti programı, 17 yılın ardından değiştirildi. Mevcutta 60 olan PM üye sayısı 80’e yükseltilirken MYK’da koltuk adedinin 22’den 16’ya düşmesi bekleniyor.

BERAT TEMİZ - GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - CHP’nin 39. Olağan Kurultayı, “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla Ankara Arena Spor Salonu’nda dün başladı. Kurultay salonuna bu yıl hayatını kaybeden eski genel başkanlardan Altan Öymen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, fotoğrafları asılarak anıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın açılışında yaptığı konuşmada son dönemde kendisine yönelik “Partiyi yolsuzluk ve rüşvetten temizleyin” çağrısında bulunan parti içi muhalefete meydan okudu. Özel, “Artık mevcut genel başkanın imza toplama zorunluluğu yok. Genel başkan talep ederse adaydır. Diğer adaylara özgürce imza verilebilir. Yarın (bugün), yüzde 5’e indirilmiş imza barajını toplayan herkes aday olabilecek. Serbestçe bir genel başkanlık seçimi yapacağız” dedi.

Özel’in konuşmasının ardından Kurultayın Divan Başkanlığı için yapılan oylamada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi.

MUHALİFLER KATILMADI

Öte yandan, Özgür Özel’in telefonla arayarak davette bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu, katılmayacağını bildirdiği için kendisine koltuk ayrılmadı. Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin de büyük çoğunluğu kurultayın ilk gününde salona gelmedi. Özgür Özel’e yönelik ‘Arınma’ bildirisine imza atan vekillerden Orhan Sarıbal ile parti içi muhalif isimlerden Ali Haydar Fırat kurultaya katılan isimler oldu.

PARTİ PROGRAMI DEĞİŞTİ

Kurultayın ilk gününde yenilenen ve delegelerin onayına sunulan parti programı oy birliğiyle onaylandı. Böylece CHP’nin parti programı 17 yıl aradan sonra değişmiş oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

İMAMOĞLU GÖLGESİ

Tüzükte yapılan değişiklikle birlikte mevcutta 60 olan PM üye sayısı 80’e yükseltildi. Vekil adaylığına karar verecek olan PM’ye İmamoğlu’na yakın isimlerin alınacağı belirtiliyor. MYK’daki üye sayısının ise 22’den 16’ya düşmesi bekleniyor. Gençlik kotası uygulamasında da değişikliğe gidildi. Tüzükteki yüzde 25’lik gençlik kotasının birinci kademesinde 18-25 olan yaş aralığı 18-40 olarak güncellendi. Parti tüzüğünde yapılan değişiklikler oy birliğiyle onaylandı. Ayrıca, “Gölge Kabine” uygulaması “Başkanlık Ofisi”ne bağlandı.

Kurultayda bugün genel başkan seçimi yapılacak. Özgür Özel’in rakipsiz bir şekilde yeniden genel başkan seçilmesi bekleniyor. Öte yandan Genel Başkanlık adaylığı için başvurular bugün saat 10.30’a kadar devam edecek. Kurultay, yarın yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Parti Meclisi (PM) seçimlerinin ardından sona erecek.

BULUT’UN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Bu arada, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının gölgesinde 39. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştiren CHP’de üstü çizilen ilk isim Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 1 milyon dolar rüşvet aldığı iddiası yer alan Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut oldu. Bulut, yeni dönemde Özgür Özel’in A takımında yer almayacak. Özel’in önceki gün Bulut’a teşekkür ettiği ve yerine başka bir ismi düşündüğünü söylediği ifade edildi.

Editör:BERAT TEMİZ

Haberle İlgili Daha Fazlası