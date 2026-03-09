Lise eğitimi süresinin kısaltılacağı iddiaları eğitim gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zorunlu eğitim süresi ve lise eğitimi hakkında yaptığı açıklamalar sonrası konu yeniden gündeme geldi. Peki, Lise eğitimi kısaltılacak mı?

Türkiye’de uygulanan 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine ilişkin tartışmalar sürerken lise eğitiminin süresinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresi ve yükseköğretime başlama yaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak konuya açıklık getirdi.

LİSE EĞİTİMİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu “Arafta Sorular” programında "lise eğitimi kısalacak mı" konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin bazı başlıkların kamuoyunda tartışılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarında, "Dünyanın tamamında çocuklarımızın yüksek öğretime başlama yaşları artık bilgiye erişim ile ilgili süreç ilerledikçe daha aşağıya doğru çekiliyor. Bizim yapmak istediğimiz şey artık çocuklarımız yüksek öğretime 15-16 yaşından itibaren gidebilecek bir mekanizma geliştirebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

Eğitim sisteminde yapılabilecek muhtemel değişikliklerin bilimsel çalışmalar ve kamuoyundaki tartışmalar doğrultusunda değerlendirileceğini söyleyen Tekin, şu aşamada kesinleşmiş bir uygulama planı bulunmadığını dile getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerin ve araştırmaların sürdüğü ifade edildi.

Tekin açıklamasında, "Bu tartışmaları izliyoruz şu anda, henüz bu konuyla ilgili verilmiş bir kararımız olmadığı gibi zaten yasal düzenlemeyle yapılması gerekir. Biz bu konularla ilgili bu tartışmaları izler, yasa koyucuya önerilerimizi sunarız. Nihayetinde takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin." diyerek konunun henüz değerlendirilme aşamasında olduğunu belirtti.

