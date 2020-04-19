Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, bunlara uymayanlara ise ceza kesiliyor. İnegöl'de Şebboy Caddesi girişinde denetim yapan ekipler M.M. idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu. Sokağa çıkması yasak olan genç uyarıldı. Ardından kurallara uymadığı için 3 bin 182 lira idari para ceza kesildi. M.M.'ye trafik ekipleri de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı ceza kesti. Ayrıca trafik ekipleri motosikletin şase numarasının kazındığını görünce çalıntı olabileceği şüphesiyle olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

Kriminal ekipler motosiklet üzerinde incelemede bulundu. Ardından motosiklet çekici yardımıyla karakola götürüldü. M.M ise ekipler tarafından gözaltına alındı.