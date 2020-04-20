Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaklaşık 3 hafta önce yakalandığı koronavirüs hastalığını yendiğini duyurdu. Kırklareli Valiliği Basın Protokol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Vali Bilgin’in son yapılan testlerinin negatif çıktığı belirtilirken, Vali Bilgin’in koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunacağı öğrenildi.