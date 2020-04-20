Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaklaşık 3 hafta önce yakalandığı koronavirüs hastalığını yendiğini duyurdu. Kırklareli Valiliği Basın Protokol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Vali Bilgin’in son yapılan testlerinin negatif çıktığı belirtilirken, Vali Bilgin’in koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunacağı öğrenildi.
Kırklareli Valisi koronavirüsü yendi
20.04.2020 - 14:04 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hastalığı yendi. Son yapılan testleri negatif çıkan Vali Bilgin’in koronavirüs hastalarında kullanılmak üzere plazma bağışında da bulunacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırklareli Valisi,Osman Bilgin,koronavirüs,covid-19,
698007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698007.aspx
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