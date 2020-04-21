Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelge sonrası nişan-düğün salonu ve kır bahçesi gibi işletmelerin faaliyetleri geçici bir süre durduruldu. Bu karar, gelinlik ve abiye sektörünü de etkiledi. İstanbul Kadıköy'deki bir gelinlik mağazasının yöneticisi olan İlker Mercan “Haftada iki gün mağazayı açıyoruz. Dükkânı sürekli dezenfekte ediyoruz. Mağazamıza maskesiz ve eldivensiz sokmuyoruz” diye konuştu. Maltepe’de 25 yıldır modaevi bulunan Hatice Çakır da “Düğün dönemi geldi ancak müşterilerimin geneli bekleme taraftarı. Gelinlik giymek her genç kızın hayali, elbet bir gün her şey normale dönecek” dedi. Fatih'te gelinlik mağazası bulunan Begüm Şahinler de “Düğünler iptal olduğu için önceden sipariş veren müşterilerim, dikilmiş gelinliklerini hâlâ alamadı. Biz daha çok Almanya'dan gelenler ve Arap müşterilerimize satış yapardık. Uçuşlar durduğu için onlar da gelemiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul’da bazı ilçe belediyeleri nikâh başvurularını durdururken bazıları da haziran ve sonrasına gün veriyor.