Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Pınarbaşı Beldesi Kaya Mahallesi korona virüsü (Covid-19) salgını nedeni ile 20 Nisan 2020 tarih saat 18.00 itibarı ile 14 gün süreyle karantina alındı. Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan karantina açıklamasında, vatandaşların tüm ihtiyaçları Çelikhan Vefa Sosyal Destek Grubu marifeti ile karşılanacağı ifade edildi.
Çelikhan’da 1 mahalle karantinaya alındı
21.04.2020 - 10:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi Kaya Mahallesi korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
698206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698206.aspx
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