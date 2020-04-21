Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Pınarbaşı Beldesi Kaya Mahallesi korona virüsü (Covid-19) salgını nedeni ile 20 Nisan 2020 tarih saat 18.00 itibarı ile 14 gün süreyle karantina alındı. Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan karantina açıklamasında, vatandaşların tüm ihtiyaçları Çelikhan Vefa Sosyal Destek Grubu marifeti ile karşılanacağı ifade edildi.