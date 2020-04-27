Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadelede elini taşın altına koyan meslek liseleri, çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, virüsle en ön cephede savaşan sağlık çalışanları için sahur hazırlamaya başladı. Özenle yapılan yiyecekler, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesinin Çekmeköy ve Sancaktepe'de kampüslerinde görev yapan 350 sağlık çalışanına ulaştırılıyor. Okul Müdür Yardımcısı Sultan Öykü Öztürk, şunları diyor: Okul yönetimi olarak ramazan ayında sağlık personeline katkıda bulunmak istedik. 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' düsturuyla hareket ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızı sonuna kadar destekliyoruz. Fakat bunun devam edebilmesi için bütün hayırseverlerden destek bekliyoruz.