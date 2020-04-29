Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bin 400 kişinin ikamet ettiği köyde bir vatandaşın yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu ve toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Karantina süresince evlere giriş çıkışların yapılmayacağı ve ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.