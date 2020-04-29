Edinilen bilgiye göre, bin 400 kişinin ikamet ettiği köyde bir vatandaşın yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu ve toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Karantina süresince evlere giriş çıkışların yapılmayacağı ve ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.
Arifegazili'de 6 ev karantinaya alındı
29.04.2020 - 11:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde 6 evin karantinaya alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, bin 400 kişinin ikamet ettiği köyde bir vatandaşın yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu ve toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Etiketler : Çorum,
700344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700344.aspx
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