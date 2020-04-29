Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29 Nisan 2020 tarihli kararı gereği korona virüs salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle Boğaz köyünün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.
Gercüş’te bir köy daha korona virüs nedeni ile karantinaya alındı
29.04.2020 - 15:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : Gercüş,
700404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700404.aspx
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