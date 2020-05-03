İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetlemek için 201 Asayiş Timi, 14 Jandarma Suç Araştırma Timi, 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 37 Koruma ve Sevk Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 13 Olay Yeri İnceleme Timi, 2 Patlayıcı Madde İmha Timi ve Atlı Jandarma Timleriyle görev bölgelerinde hazır bulundu. Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Plajına gelen Jandarma Atlı Timleri plajda denetleme yaparak, bölgede kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Yunus Emre Şeker İHA
Atlı timlerden plajlarda denetleme
03.05.2020 - 06:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 06:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle 1 ile 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu...
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetlemek için 201 Asayiş Timi, 14 Jandarma Suç Araştırma Timi, 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 37 Koruma ve Sevk Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 13 Olay Yeri İnceleme Timi, 2 Patlayıcı Madde İmha Timi ve Atlı Jandarma Timleriyle görev bölgelerinde hazır bulundu. Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Plajına gelen Jandarma Atlı Timleri plajda denetleme yaparak, bölgede kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Etiketler : atlı tim,haberler,
701220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701220.aspx
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