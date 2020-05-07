Edinilen bilgilere göre, Muslugüme Mahallesi’nden geçen Akçay Deresi’ne giden Mehmet (35) ve kuzeni İbrahim Onluk (21) serpme ağ ile balık tutmaya başladı. Akıntıya kapılarak sürüklenen gençlerden haber alamayan aileleri ihbarda bulundu. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.
İki kuzen balık tutmak için gittikleri derede kayboldu
07.05.2020 - 18:29 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de Kale ilçesinde iki kuzen balık tutmak için gittikleri dereye düşerek kayboldu. İki kuzeni arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizli,
702358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702358.aspx
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