Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yedi aylık dünyaya gelen ve Mehmet, Yusuf, Nihat ve Abdurrahman adı verilen dördüzler, iki ay kuvözde kaldıktan sonra hem sağlıklarına hem de ailelerine kavuştu. Yıldırım Mahallesi'ndeki evlerinde bebekleriyle yeni bir hayata başlayan genç çift, tatlı bir telaş yaşıyor.

Fatma Caymaz "Prematüre oldukları için bakımları çok zor. Bazen dördü birden ağlıyor hangisine koşacağımı şaşırıyorum. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Eve ilk getirdiğimizde çocukları karıştırıyorduk ama şimdi karıştırmıyoruz" ifadelerini kullandı. Bebeklerin bez ve mamasına yetişemediklerini belirten Mustafa Caymaz da yetkililerden iş talebinde bulundu.