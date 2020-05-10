Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Anneler Günü… Bu özel günü, anneleriyle aynı evde olanlar öpücüklerle, olmayanlar ise telefonla kutlayacak. Sağlıkçılar için ise buruk geçecek. Virüsün ülkemize gelmesiyle birlikte aileleriyle aralarına mesafe koyan sağlıkçılar, Anneler Günü’nde de evlerinden uzak kalacak. Başkaları için kendilerini feda

eden kahramanların duyguları şöyle:

* Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Semiha Çelik Ekinci: Yedi haftadır üç ve beş yaşındaki iki çocuğumu göremiyorum. Daha önce hiç ayrı kalmamıştık. Bugün de nöbetim var. Onları korumak için uzak durmak zorundayım.

* Acil Tıp Teknisyeni Dilek Türk: Üç çocuğum, yanlarında olamadığım için duygusal açıdan yıprandı. Bir kaçma, küsme, darılma yok ama tabii ki kırgınlık oluyor. Görüşmelerimiz hep ağlamaklı ve 'Seni çok özledim, ne zaman bitecek' demekle geçiyor.

* Covid-19 Servisi Sorumlu Hemşiresi Dilek Kasım: Sekiz yaşındaki çocuğum ile evde birlikteyiz ancak mesafeli duruyoruz. Evde de maske ile oturuyorum. Aynı yerde olmamıza rağmen çocuğuma dokunamıyorum. Bu, çok acı bir durum.

* Dr. Hande Karel: İki çocuk annesiyim. Bir buçuk aydır ayrıyız. Çocuklarım ‘Seni çok özledik, sarılmak istiyoruz’ gibi içimi burkan cümleler kuruyor. Kızım, günlük hediye etti. İçine ‘Annecim ne olur bizden vazgeçme, seni çok seviyoruz’ yazmış. Bu süreçte çocukları yanında olan anneler çok şanslı.

* Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli Emine Çankaya Şimşek: Biri bir, diğeri beş yaşında olan iki çocuğuma annem bakıyor. İlk defa ayrı kaldık. Herkes kurallara uyarak bize yardımcı olsun. Biz de çocuklarımıza ve sevdiklerimize kavuşalım.