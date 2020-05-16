Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerin sokağa çıkma izni saat 11.00’de başladı, 15.00’e kadar sürdü. Arkadaşlarıyla buluşup hasret gideren gençler, bu 4 saati doyasıya eğlenerek değerlendirdi. Kimi gençler birlikte sokakları arşınlarken çoğu da kendilerini parklarda yeşilliklerin koynuna bıraktı. Çoğu genç de sahillere akın edip bisiklet kullandı. İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi, gençler için alanda dev satranç ve tenis masası kurdu. 4 saatlik izni farklı şekilde değerlendirenler de oldu. Antalya’da gençler Konyaaltı Sahili’nin Covid-19 tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan çift şeritli yolunda “Erik Dalı” şarkısı eşliğinde oynadı. İstanbul Pendik’te gençler Türk bayraklı 60 metrekarelik uçurtmayı havalandırdı. Bazı gençler de 4 saatlik izinde kitapçıların yolunu tuttu ve evde kalacakları sürede okumak üzere kitap satın aldı. Sakarya’da haftalar sonra dışarıya adımını atan Aylin Yılmaz’ın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu. Yılmaz, yavru bir kediyi de sahiplendi. İzmir’de gençler eldivenli, maskeli vaziyette basketbol oynadı. Edirne’de 15 yaşındaki Oktay Özdemir ise, “Uzun süre sonra dışarı çıktık. Bize çok iyi geldi. Ama verilen süre çok az” diye konuştu. Öte yandan, uzun süre evde kalan bazı gençlerin bu kısıtlı izinde de AVM’lere gittikleri dikkat çekti.