Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmişte birçok hastalığın tedavisinde kullanılan immün plazma yöntemi, yeni tip koronavirüse karşı da önemli bir silah oldu. Bunun için Covid-19’u yenenlerden kan bağışı yapılması talep edildi. İlk bağışı, 7 Nisan'da koronayı alt eden Dr. Kürşat Demir yaptı. Daha fazla bağışçı bulunabilmesi için de Türk Kızılay görevlileri harekete geçti. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu dönemde 14 şehirde plazma aferez merkezlerinde 3 bin 500 görevlinin iki vardiya olarak çalıştığını dile getirdi. Kınık, şimdiye kadar bağışlanan beş bin immün plazma bileşeninden üç bin 970'inin Türk Kızılay tarafından elde edildiğini söyledi. Kınık “Virüsü yenen kişilerin kanlarında oluşan antikorlar, diğer hastaların bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılıyor. Hastalığı atlatanlara tek tek ulaşıyoruz; iyileştiklerinden 14 gün sonra ilk plazmayı alıyoruz. Ardından her hafta birer ünite, yani 400'er mililitre olacak şekilde toplam üç defa bu plazmaları temin ediyoruz. Böylelikle bir bağışçıdan alınan plazmaları altı kişinin tedavisinde kullanıyoruz” dedi.