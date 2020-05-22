Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onun başlattığı bu gelenek sekiz asırdır dinmedi. Caminin şu anki imamı Ömer Olgun “Türkmani’nin vasiyetini her sabah yerine getiriyoruz. Cemaatimiz de dinlemekten çok memnundu. Ama koronavirüs sebebi ile camimiz cemaatten mahzun kaldı. Biz yine de Yasin-i Şerif suresini okumayı sürdürüyoruz. İnşallah Rabb’im bundan sonra da ömür verirse, okumaya devam edeceğiz” dedi. Müezzin Oğuzhan Kaya da “Biz her ne kadar yalnız da olsak bu vasiyeti yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz, camimizin süsü cemaatimizdir” diye konuştu.