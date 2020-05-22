Onun başlattığı bu gelenek sekiz asırdır dinmedi. Caminin şu anki imamı Ömer Olgun “Türkmani’nin vasiyetini her sabah yerine getiriyoruz. Cemaatimiz de dinlemekten çok memnundu. Ama koronavirüs sebebi ile camimiz cemaatten mahzun kaldı. Biz yine de Yasin-i Şerif suresini okumayı sürdürüyoruz. İnşallah Rabb’im bundan sonra da ömür verirse, okumaya devam edeceğiz” dedi. Müezzin Oğuzhan Kaya da “Biz her ne kadar yalnız da olsak bu vasiyeti yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz, camimizin süsü cemaatimizdir” diye konuştu.
Her sabah Yasin okuyorlar
22.05.2020 - 03:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’deki İmaret Camii, 1276 yılında hazreti Mevlâna’nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani tarafından yaptırıldı. Türkmani, cami ibadete açıldıktan sonra “Buraya gelen kişiler, her sabah namazında Yasin-i Şerif okusun” vasiyetinde bulundu.
Etiketler : Şeyh Süleyman Türkmani,İmaret Camii,
705914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705914.aspx
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