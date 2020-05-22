Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı tutulan Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Mayıs ayının son haftasına girilirken, kar yağışı sürpriziyle karşılaşıldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında erken kapanan kayak sezonunun ardından İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle tamamen kapatılan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, kar sürprizi yaşandı. Ayrıca Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yurduntepe mevkisinde de kar yağdı.

Geçtiğimiz haftaya kadar yer yer termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Kastamonu’da hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü. Kastamonu’da il merkezine aralıklarla yağmur yağarken, şehrin yüksek kesimleriyle Ilgaz Dağı'na da kar yağmaya devam ediyor. Mayıs ayının son haftasına girilirken yaşanan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi.