Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 1193/1 Sokaktaki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evinde olan emekli polis memuru Musa C., isimli emekli polis memuru evinde beylik tabancasını temizlerken silah kazara ateş aldı. Musa C., tabancadan çıkan mermi ile bacağından vuruldu. Silah sesini duyan Musa C.’nin üst kat komşusu aşağı indiğinden şahsı yaralı görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Musa C., bölgeye gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Musa C.’nin durumun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.