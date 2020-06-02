Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'in Pervari ilçesindeki Doğan Köyü Üs Bölgesi'ne nöbet değişimi için giden 2'nci Komando Taburu'na bağlı askerleri taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 9 asker yaralanırken, durumu ağır olan askerlerden Astsubay Çavuş Celal Özcan (27) ve Uzman Çavuş Burak Aydoğan şehit oldu.



Özcan’ın anne ve babasının Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşadığı ve cenazenin Uncalı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi. 1 yıllık evli olan şehit Özcan’ın eşi Ayça Özcan’ın da Aydın Gerömencik İlçe Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı belirtildi.