Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda geçtiğimiz şubat ayında bir takside yaşanan saldırının yeni ortaya çıkan görüntüleri, görenleri şoke etti. Kocaeli’de çocuk bakıcılığı yapan Fas uyruklu Chaıme H. (24), doğum yapan ablasını görmek için İstanbul’a geldi ve Taksim’de bir otele yerleşti. Olay günü Cengiz K. (39) idaresindeki 34 THD 90 plakalı taksiye binen kadın, Kasımpaşa’ya doğru giderken yoğun trafikte kalan taksici sinirlendi. Görüntülerde bir süre hararetli bir şekilde tartıştıkları görülen taksici, elinin tersiyle kadına sert şekilde vurdu. Şaşkına dönen kadın, araçtan inerek uzaklaşmak isterken taksici, 22 lira tutan ücreti almak için kadının peşinden gitti ve yere yatırarak boğazını sıktı, 30 lirasını alarak gitti. Darp raporu alan kadının şikâyeti üzerine hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Cengiz K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntüleri inceleyen Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), sürücünün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”ni süresiz iptal etti. Taksinin izin belgesi de askıya alındı ve araç trafikten menedildi. Doğan Can Cesur İSTANBUL İHA

