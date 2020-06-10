Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası yolunda çalışma yapan işçilerin servis aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan işçiler, PKK terör örgütünün gerçek yüzünü gördüklerini ve iyileştiklerinde o yolu tekrar yapacaklarını söyledi. Patlamada 2 işçi şehit olurken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 9 yaradan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay anını anlatan yaralı işçi Abdullah Dokuz “Kato Dağı’nda 25 günlük bir yol çalışmamız var. İş paydosunda 10 arkadaşla birlikte servisimize bindik. 5-6 kilometre ileride yola döşenen patlayıcı infilak etti. Patlayıcı minibüsün ön tarafına isabet etti ve minibüs havaya uçtu. Şurumuzu kaybettik. Ben biraz erken uyandım, arkadaşlarımı camı kırarak kurtardım. Önde oturan 2 arkadaşımız şehit oldu, minibüs şoförü ağır yaralandı” dedi. Yaklaşık 15 gündür aynı yolu kullandıklarını belirten Dokuz, “Yaptığımız topraklı yola tuzaklamışlar. Onların gerçek yüzünü gördük. Sivil, zararsız halkın canına kastetmekle olmuyor bu işler. İyileşirsek, o yolu bir daha yapacağız” diye konuştu.

Şehit işçilere gözü yaşlı veda

Hain saldırıda şehit düşen işçiler Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) için, dün önce Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistinde tören düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askerî erkan, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, aileler gözyaşlarına hâkim olamadı. İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Şehit Murat Yağdıran Akköprü Mezarlığı’nda, Şehit Emrah Baran ise Yumrutepe Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz İHA