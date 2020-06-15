Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap Yarımadası'nda ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, yeni bir tehdit oluşturan çöl çekirgeleri, Hindistan'ın Rajasthan Eyaleti'ndeki Narvar Kasabası'na ulaştı.

Günde 150 km hızla ilerleyen çekirge sürüleri önlerine geleni talan ediyor ve tarlalarda ekin bırakmıyor. Bölgedeki çiftçiler bu tehdit karşısında şimdilik çaresiz görünüyorlar.

ÇEKİRGE İSTİLALARININ TEMEL SEBEBİ KÜRESEL ISINMA

Peki küresel gıda üretimine ciddi bir bir zarar verme potansiyeli olan bu istilanın arkasında yatan sebepler neler? Çekirgeler neden bir anda çok geniş bir coğrafyanın üzerine kabus gibi çöktü? Bu istilanın zincirleme sebeplerini aşağıda açıklayacağız ama temel sebebi şimdiden söyleyebiliriz; iklim değişikliği ve sonrasında oluşan aşırı yağışlar. Bu yağışların çekirgelere hiç olmadığı kadar avantajlı doğa şartları sağlaması dünyanın yepyeni bir dertler yumağı ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.