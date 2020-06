Türkiye Gazetesi

Van’ın Özalp ilçesinde dün 13.03’te 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet sonrası birçok köy evinde hasar meydana geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hasarın oluştuğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Bilmez “Yaklaşık 10-15 mahallemizde hasar mevcut. Köylerimizde orta ve ağır hasarlı epey bir yapı bulunmaktadır. Ölen yok, sadece beş kişi hafif yaralanmış. Hasar tespit çalışmalarına başladık. Mal kayıpları en seri şekilde telafi edilecek. Çadır ihtiyacı da giderilecek. Ekiplerimizin ‘ağır hasarlı’ dediği evlerden uzak durulmalı” diye konuştu.

“ÇIĞ VE HEYELAN RİSKİ DE VAR”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk da şunları söyledi: Bu orta büyüklükte bir deprem. Normalde böyle depremler yıkım oluşturmaz. Bir an önce ülke olarak her ile ait afet risk planlarını çıkararak bu bölgeler için yapı stokları çıkarmamız gerekli. Sadece deprem değil bölgemizde çığ, heyelan potansiyeli de var. Aktif fayların üzerine, kenarına veya köşelerine bina yapılmamalı. Bölgeyi etkileyebilecek 12 tane aktif fay var. Bu sebeple burada her 30 yılda bir yedi ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana geliyor. Demek ki burada yüksek risk potansiyeli var. Buna hazırlıklı olursak can kaybı yaşanmaz.