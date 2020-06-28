HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün belediye dahil beldede görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı. Beldede jandarma ekiplerinin gerekli uyarıları yaptığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.
Görevden alınan başkanın testi pozitif çıktı, kısmi karantina başladı
28.06.2020 - 19:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Karakoçan ilçesi Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 adreste kısmi karantina başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,korona,test,Bekir Polat',
714259 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714259.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER