Olay, akşam saatlerinde Fatih Çemberlitaş'taki bir otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin alt kısmında yılan olduğu fark edildi. Otomobil sahibi otoparktaki zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri de, aracı Fatih İtfaiye İstasyonuna götürdü. İtfaiye erleri tarafından yılan sağlıklı bir şekilde çıkarılarak, otomobil sahibine teslim edildi.
Fatih'te otomobile giren yılan itfaiyeyi alarma geçirdi
29.06.2020 - 19:38 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih'te bir aracın alt kısmına giren yılan, itfaiye istasyonunda ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde çıkartıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fatih,otomobil,yılan,
714481 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714481.aspx
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