Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekiplerinin Cemaliye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın üzerinde arama yapan polis, şahsın bulunduğu ağaçlık alanda da narkotik polis köpeğinin de katılımıyla arama yaptı.

Yapılan aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde toplam 48 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.S. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.