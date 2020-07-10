Şehir merkezi girişlerindeki üç ayrı tabelada Kütahya kent merkezi nüfusu 250 bin kişi olarak yer alırken, İHA'nın haberi üzerine, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın belirlediği resmi rakamlar olan 252 bin 650 kişi olarak değiştirildi.
İHA'nın haberi ses getirdi, nüfus bilgilerini içeren tabelalar değiştirildi
10.07.2020 - 11:12 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da nüfus bilgilerini içeren tabelalar, Karayolları Kütahya 145. Şube Şefliği ekipleri tarafından değiştirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,nüfus tabelası,
717004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717004.aspx
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