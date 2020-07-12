Kuyumcu, ortalama 30 gram altınla işlenen cerrahi maskeler üretip yaklaşık 14 bin liradan satışa sundu. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa “Çok yakın zamanda düğünlerde altın maskeli gelinleri sıklıkla göreceğiz” dedi. İHA