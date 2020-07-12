Kuyumcu, ortalama 30 gram altınla işlenen cerrahi maskeler üretip yaklaşık 14 bin liradan satışa sundu. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa “Çok yakın zamanda düğünlerde altın maskeli gelinleri sıklıkla göreceğiz” dedi. İHA
Gelinlere özel altından maske
12.07.2020 - 07:46 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 07:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de altın işlemede önemli konumda bulunan Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, gelinler için özel maske tasarladı.
Etiketler : altın maske,
717407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717407.aspx
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