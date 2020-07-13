Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cep telefonunu alan ya ayçiçeği ya lavanta tarlasına koşuyor. Tarlalar, sosyal medyada beğeni almak için yaz aylarının vazgeçilmez mekânı oldu. En gözde tarlalar ise, lavanta ve ayçiçeği... Çünkü ikisi de fotoğraflar için en ideal renklere sahip. Hâl böyle olunca sosyal medya kullanıcıları kadar hem üreticiler hem belediyeler arasında tatlı bir rekabet başladı. Neredeyse her şehirde lavanta ve ayçiçeği ekilmeye başladı; buralarda etkinlik sayısı çoğaldı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, dün Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde 60 fotoğrafçıyı ağırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, seneye festival organize edeceklerini söyledi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lavanta ormanı oluşturulması amacıyla 10 bin fidan toprakla buluştu. Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine bağlı 230 nüfuslu İdris köyü ise, lavanta ekimi sayesinde ekonomik refaha kavuştu. Köy sakinleri, ürettikleri lavantayı kurutup kilosunu 20 TL’den satıyor.

