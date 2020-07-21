Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Bismil’e bağlı kırsal Kâğıtlı Mahallesi’nde ikamet eden Hamdiye Şık (61), dinî nikâhlı kocası Mahmut Karaaslan’ın ikinci eşine ev yaptırdığını öğrendi. Şık, önceki gün gelini Bahar Karaaslan (28), torunları ve eltisini alıp inşaatın olduğu araziye gitti. Bunu duyan oğulları Kadir Karaaslan ve Mehmet Karaaslan (33) da “Bizim örfümüzde mal yüzünden kavga olmaz” diyerek annelerinin peşinden koştu. İddiaya göre arazide bekleyen üvey kardeşleri silahlarla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Şık ile oğlu Kadir öldü, gelini ve diğer oğlu yaralandı. Mahmut Karaaslan ile ikinci eşinden olan dört oğlu gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Mehmet Karaaslan “Biz aynı anadan yedi kardeşiz. Babamın ikinci evliliğinden de altı çocuğu var. Babam hep ikinci eşi ile ilgileniyordu. Anneme bakmıyordu. ‘Sana ev yapacağım’ diyerek altınlarını almış. Meğer kumasına yaptırıyormuş. Babam kendisini ağa sanıyor. Kadınlara da köle gözüyle bakıyor. Vur emrini de o verdi. Şikâyetçiyim” dedi.