Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Karesi İşletme Şefliği sınırları içinde çıkan orman yangınına 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Tamamen kontrol altına alındığı öğrenilen orman yangınında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.