Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Karesi İşletme Şefliği sınırları içinde çıkan orman yangınına 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Tamamen kontrol altına alındığı öğrenilen orman yangınında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Balıkesir-Susurluk arasında çıkan orman yangını korkuttu
02.08.2020 - 16:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Karesi İşletme Şefliği sınırları içinde yer alan Kürse-Gökçeören kırsal mahalleleri arasındaki fıstıkçamı ormanında yangın çıktı. Tahmini olarak 0,2 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,Susurluk,orman yangını,
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